Україна пропонує іноземним фахівцям перевірити м'ясо

Україна запросила фахівців з Росії, Білорусі і Казахстану проінспектувати свої підприємства з виробництва продукції тваринного походження, які зацікавлені в поставках на ринок країн Митного союзу (МС).

Як повідомили УНІАН у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд), відповідна пропозиція міститься в листі голови Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Івана Бісюка на ім`я керівника Россільгоспнагляду Сергія Данкверта.

«І.Бісюк повідомляє про готовність української сторони прийняти представників ветеринарних служб країн Митного союзу у другій половині травня поточного року», - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що звернення Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України буде розглянуто керівниками ветеринарних служб Росії, Казахстану і Білорусі.