Заяви Оніщенка щодо поширення холери ненаукові - вчені

Заяви Головного державного санітарного лікаря Російської Федерації Геннадія Оніщенка щодо можливого закриття кордону з Україною у разі виявлення холери у Маріуполі позбавлені наукового підґрунтя.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Національної академії медичних наук України з посиланням на вчених Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України.

Вчені зазначають, що “світова практика та понад 40-річний власний досвід боротьби з холерою в Україні дають усі підстави фахівцям стверджувати про безглуздість закриття кордонів між державами, де реєструються випадки холери”.

“Ще в 70-х роках минулого століття ВООЗ прийшла до висновку, що попередити занесення збудника холери в будь-яку країну світу шляхом закриття кордонів неможливо. Ці настанови експертів ВООЗ не можуть бути невідомі академіку-епідеміологу Г.Оніщенку”,- йдеться в повідомленні.

Як вважають фахівці, “такі заяви академіка Г.Оніщенка повністю позбавленні наукового підґрунтя, а про дійсні їхні причини можна тільки здогадуватися”.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня головний санітарний лікар Росії заявив, що у разі повторення спалаху холери в Україні українсько-російський кордон буде закрито.

Раніше голова Росспождивнагляду заявляв, що холера після реформи епіднагляду в Україні може вийти з-під контролю.