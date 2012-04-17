Трансплантологію в Україні реформуватимуть

При Міністерстві охорони здоров’я України створено робочу групу із питань реформування трансплантаційної допомоги в країні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

Робочою групою було запропоновано реорганізувати Координаційний центр трансплантації органів, тканин i клітин МОЗ України в Державну службу трансплантації.

На даний час Координаційний центр не має достатніх повноважень і не може повністю виконувати функцію центральної установи, що координує і забезпечує увесь спектр діяльності трансплантаційних центрів, баз вилучення органів, в тому числі і службу трансплант-координатів.

Також робоча група підготувала в новій редакції Закон України "Про трансплантацію" з метою зміни існуючої презумпції незгоди на презумпцію згоди, що надасть кожному громадянину України право при житті висловити і юридично зафіксувати своє власне ставлення до трансплантації (а не віддавати таке рішення на розсуд рідних, як це є зараз). Окрім того, підготовлено наказ МОЗ України, яким затверджена інструкція з діагностики смерті мозку (перебуває на стадії громадського обговорення).

Також робоча група планує розробити Положення про бази забору органів, в якому передбачити введення посад трасплант-координаторів.

У МОЗ переконанні, що створення Державної служби України з питань трансплантації як центрального органу виконавчої влади, основним завданням якої є реалізація державної політики у сфері діяльності, що пов`язана з трансплантацією органів, тканин і клітин, дасть змогу покращити якість надання трансплантаційної допомоги громадянам України, зменшить соціальну напругу, забезпечить надійний контроль за діяльністю, що пов`язана з трансплантацією, та покращить міжнародний імідж України як країни, в якій активно впроваджуються високі технології лікування та стандарти надання медичної допомоги.

Трансплантація в Україні в останні роки представлена 7 центрами, які мають відповідне обладнання і підготовлених спеціалістів. Із них лише у двох центрах - Національному Інституті хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова АМН України та Запорізькому центрі трансплантації – окрім трансплантації нирки можуть також виконуватися трансплантації серця, печінки, підшлункової залози.

Відповідно до Державної цільової соціальної програми "Трансплантація", усі пацієнти після трансплантації органів повністю забезпечуються імуносупресивними препаратами за рахунок бюджетних коштів. Однак кількість трансплантацій не відповідає потребам українського суспільства. У 2011 році в Україні виконано 86 трансплантацій нирки (у більшості випадків від рідних), 14 трансплантацій печінки і одну трансплантацію серця.