«Шахтар» спрямує кошти від матчу з «Таврією» порталу «Сирітству – ні!»

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) спрямує кошти від матчу з сімферопольською «Таврією» на підтримку порталу національного усиновлення «Сирітству – ні!».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі донецького клубу.

Згідно з повідомленням, у суботу, 21 квітня, на «Донбас Арені» відбудеться матч 28-го туру чемпіонату України з футболу «Шахтар» - «Таврія», на який «гірники» вийдуть у футболках з написом «Сирітству – ні!». Під час виходу на поле футболістів супроводжуватимуть вихованці інтернатів і дитячих будинків Донецької області. У прес-службі зазначили, що з вересня 2009 року «Шахтар» встановив партнерство з добродійним фондом «Розвиток України» «Сирітству – ні!», завдяки чому вихованці інтернатів Донецької області мають можливість відвідувати всі домашні матчі «Шахтаря». За підтримки ФК «Шахтар» у грудні 2009 року відбувся перший добродійний матч між «гірниками» і маріупольським «Іллічівцем», кошти від якого було спрямовано на боротьбу з сирітством в Україні.

На даний момент завдяки активній спільній роботі «Шахтаря» і фонду «Розвиток України» знайшли сім`ю 3 тис. 584 дитини, зазначили у прес-службі.