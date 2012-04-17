Три з семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.

За його словами, йдеться про ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за наслідками переговорів П.Порошенка з Г.Онищенком, було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ буде знято після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули до України для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзаводу і ПрП КФ «Прометей».