Cтолична влада для допомоги дітям з вадами слуху виділила 1,5 млн. грн.

Кошти в сумі 1 млн. 405 тис. грн. виділила столична влада Головному управлінню охорони здоров`я та медичного забезпечення для закупівлі кохлеарних імплантів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації, про це йдеться в розпорядженні «Про соціальну підтримку людей з вадами слуху», підписаному міським головою столиці Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Коментуючи цей документ, заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА зазначила, що кохлеарні імпланти будуть використані для лікування дітей, що мають вроджені вади слуху (глухота). За її словами, за допомогою унікальних оперативних втручань, які започатковані в нашій країні, 12 маленьким киянам із 37, які стоять на обліку в міському медичному центрі проблем слуху та мовлення «СУВАГ», будуть проведені операції кохлеарної імплантації цього року. Решта 25 маленьких киян, готуються для проведення операцій в наступному році.

Як пояснила І.КІЛЬЧИЦЬКА, завдяки зазначеним операціям у дітей відновлюється слух, що дає можливість розвити мовлення з метою адаптації та інтеграції їх в оточуюче середовище, можливість повноцінного життя в суспільстві.