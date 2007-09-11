Прес-конференція на тему: “Критична ситуація в лікарні ОХМАТДИТ: рейдерство в медицині чи політичні ігри?”

Прес-конференція на тему: “Критична ситуація в лікарні ОХМАТДИТ: рейдерство в медицині чи політичні ігри?”. Учасники: заступник міністра охорони здоров’я Валерій Івасюк; президент клініки «Борис» Михайло Радуцкий (медіа-хол ІА «ІнтерМедіа консалтинг», вул. Б.Хмельницького 17/52А, бізнес-центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефони: 581 7737, 8 066 856 6415, kostrikina@intermedia.org.ua. Представникам ЗМІ необхідно прийти на 13:00 для підключення відео та аудіо-апаратури.

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