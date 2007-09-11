Прес-конференція на тему: “Критична ситуація в лікарні ОХМАТДИТ: рейдерство в медицині чи політичні ігри?”

10:02, 11 вересня 2007
Країна
0

Прес-конференція на тему: “Критична ситуація в лікарні ОХМАТДИТ: рейдерство в медицині чи політичні ігри?”. Учасники: заступник міністра охорони здоров’я Валерій Івасюк;  президент клініки «Борис» Михайло Радуцкий (медіа-хол ІА «ІнтерМедіа консалтинг», вул. Б.Хмельницького 17/52А, бізнес-центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефони: 581 7737, 8 066 856 6415,  kostrikina@intermedia.org.ua.  Представникам ЗМІ необхідно прийти  на 13:00 для  підключення відео та аудіо-апаратури.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter