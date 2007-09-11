У Миколаївському морзі трупи заразили туберкульозом 10-х судмедекспертів

За великим рахунком, те, що відбувається в Миколаївському бюро судово-медичної експертизи, це скандал всеукраїнського масштабу: у відділі експертизи трупів 10 співробітників захворіли туберкульозом. Зв`язок захворювання з їх місцем роботи вже доведений.

Експерт відділу Олег Майборода працює за фахом вже 22 роки, на цьому місці – 11 років при загальному стажі роботи 31 рік. Його хвороба виявилася під час звернення в міськтубдиспансер, а остаточно діагноз був встановлений 10 січня 2007 року в Харківському науково-дослідному інституті гігієни праці і професійних захворювань.

1 лютого 2007 року було складено акт профзахворювання, в якому сказано, що захворів експерт «унаслідок безпосереднього контакту з інфікованими мікобактеріями туберкульозу матеріалами», тобто трупами, оскільки проводив експертизи трупів померлих від туберкульозу.

Здавалося б, всяке буває, в кожній професії є частка ризику. Інша справа, що в Миколаївській судмедекспертизі цей випадок – вже не випадок, а система. Тому що 10 хворих в одному відділі – це вже не НС, це наслідок і свідчення аномальних умов праці, в яких доводиться працювати миколаївським експертам.

Що саме «не так» в бюро судмедекспертизи, сказано і в акті профзахворювання Майбороди. Проте оскільки ніяких висновків з приводу того, що відбувається зроблено не було, співробітники бюро вимушені були не чекати милості від свого начальства, а вимагати заходів реагування від тих, хто зобов’язаний реагувати на такі факти.

У липні цього року колектив бюро відправив офіційну скаргу до облздоровуправління, Міністерство охорони здоров`я України і головному судово-медичному експертові МОЗ України, проте відповіді не одержали до цих пір.

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