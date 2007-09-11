Заборона на куріння ”зменшила кількість інфарктів”

Заборона на куріння в суспільних місцях у Шотландії сприяла поліпшенню здоров`я місцевих жителів, зокрема, скороченню кількості інфарктів, стверджують дослідники.

Куріння заборонили півтора року тому, і в результаті кількість пацієнтів, що звернулися в лікарні з приводу хвороби серця, зменшилася на 17%.

Протягом 10 років, що передували забороні, кількість хворих серцево-судинними захворюваннями скорочувалася на 3% в рік.

На основі проведеного в Шотландії детального дослідження експерти дійшли висновку, що кількість пасивних курців зменшилася на 40%. Якість повітря в шотландських пабах зараз така ж, як і на вулиці.

Висновки експертів були представлені на міжнародній конференції в Едінбургу, організованій урядом Шотландії.

У дослідженні використовувалися дані дев`яти шотландських лікарень. Крім того, було опитано більше 2 тис. жителів Шотландії від школярів до пенсіонерів.

Як стверджують представники місцевих органів, дані дослідження показують, що заборона на куріння в суспільних місцях, введена в березні 2006 року, принесла помітні результати.

Проте власники пабів говорять, що поліпшення здоров`я населення можна було досягти і без заборони на куріння. Вони скаржаться на те, що ці заходи призвели до скорочення числа відвідувачів пабів.

Заборона на куріння в суспільних місцях на території Англії набула чинності 1 липня 2007 року. Таким чином, тепер такі правила діють по всій Великобританії: першою на цей шлях вступила Північна Ірландія, потім Шотландія і Уельс.

Палити забороняється в таких місцях, як установи, ресторани, паби, клуби, школи, лікарні і в`язниці.

БІ-БІ-СІ