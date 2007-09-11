Як зняти стрес за хвилину

Жителів Білорусі навчили знімати стрес буквально за хвилину - вони роблять спеціальну дихальну вправу за порадою тренера з пілатесу Сюзанни Іванкової, що розслаблює м`язи плечей і грудей, і яку можна виконувати навіть на роботі.

"У стресових ситуаціях людина несамохіть стає у захисну позу, напружуючи груди й плечі. Іноді м`язи затиснуті настільки сильно, що, здається, ніби болить серце", - повідомила Іванкова на минулому в Мінську семінарі з пілатесу.

За її словами, щоб зняти стрес після сварки, треба постаратися максимально розслабити плечі, руки й груди. Найпростіше це зробити, притисшись спиною до стіни. У цьому положенні треба хвилину повільно й глибоко подихати, при цьому видихи повинні бути максимально енергійними.

"Якщо зробити вправу правильно, то стане ясним буквальне значення вислову не тримати в собі негативні емоції. Сильні видихи дозволять звільнитися від негативної енергії", - упевнена Сюзанна Іванкова.

http://ua.korrespondent.net