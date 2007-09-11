Тепер можна багато їсти і не повнішати

Під час експериментів з корекцією метаболізму в організмі мишей американські вчені виявили потенційно можливий спосіб харчуватися без обмежень і не повнішати.

Крістофер Лінч та його колеги з Медичного коледжу Державного університету штату Пенсільванія виявили, що можна стимулювати швидку витрату енергії в циклі синтезу білка в мишей, якщо зруйнувати фермент, що бере участь у метаболізмі деяких амінокислот.

Тварини з дефіцитом цього ферменту показали підвищений рівень у крові найважливішої амінокислоти - лейцину, що є сигналом для процесів харчування, і були стрункішими, ніж нормальні миші, незважаючи на споживання більшої кількості їжі. Ці миші також показали чудову позитивну динаміку в рівнях глюкози та інсуліну під час реакції на дієту з високим вмістом жирів. Миші за зовнішнім виглядом абсолютно нормальні, лише трохи худіші та менші за своїх побратимів.

Після вивчення обміну речовин цих мишей, виявилося, що за такої ж діяльності, що і нормальні миші, вони витрачають більше енергії. Крім того, дослідники виявили, що чим більше їли тварини, тим більше вони витрачали енергії. Крістофер Лінч сказав: "Це було б ідеально для людей з надлишковою вагою. Вони могли б продовжувати харчуватися, як вони звикли, але при цьому ставати стрункішими".

Нагадаємо, що нещодавно фахівець з молекулярної біології з Медичної школи Х’юстона Техаського університету Ченг Чи Лі, після проведення серії експериментів з мишами, виступив з пропозицією лікувати ожиріння сплячкою.

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