ВООЗ: кількість самогубств у світі зростає

Кількість самогубств у світі продовжує зростати, щодня в світі добровільно йде з життя майже 30 тисяч людей. Про це, як передає ІТАР-ТАРС, свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), доповідь якої поширена в Женеві у зв’язку з Всесвітнім днем запобігання самогубств.

За даними ВООЗ останні півстоліття кількість самовбивць збільшилася на 60%.

Найбільше людей, що вирішили добровільно піти з життя – це представники старшого покоління (60 років і більше). Але при цьому експерти ВООЗ відзначають, що самогубство посіло третє місце серед причин смерті молодих людей віком від 15 до 34 років.

Найбільше зростає кількість самогубств серед людей молодого і середнього віку в країнах, що розвиваються. Експерти ВООЗ переконані, що це пояснюється перш за все психологічними і соціально-економічними чинниками.

Для вирішення цієї проблеми, підкреслюється в заяві ВООЗ, необхідні відповідальні державні програми з ліквідації причин, що спонукають людей до самогубства, а також організація комплексної психологічної допомоги людям, які опинилися в зоні ризику.

Крім того, вважають експерти, необхідно подолати табу, що існує в багатьох країнах, на публічне обговорення питань, пов’язаних з цією соціальною бідою.

У вирішенні цих проблем, наголошується в заяві, ВООЗ готова надати необхідну професійну допомогу.