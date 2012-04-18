Жебраки за місяць "заробляють" майже 10 тисяч гривень

У Харкові жебраки при 8-годинному «робочому дні» за місяць можуть заробити майже 10 000 гривень.

Про це свідчать результати експерименту, повідомляє «Сегодня».

У Харкові журналіст з ногою в гіпсі й на милицях стояв з простягнутою рукою у переході метро між станціями «Історичний музей» і «Радянська», де в годину-пік проходять великі потоки людей.

Експеримент розділили на 3 етапи: перші 15 хвилин журналіст стояв з табличкою «Потрібні гроші на гамбургер», потім - з написом «Терміново потрібні гроші», а останні 15 хвилин взагалі без пояснень.

Навіть без перевдягання в лахміття, за півгодини вдалося «заробити» 30 гривень. Що цікаво, найактивніше кидали гроші, коли не було ніякої таблички.

Виходить, що при 8-годинному «робочому дні» за місяць можна заробити майже 10 000 грн, а значить, накопичити гроші на однокімнатну квартиру можна всього за 2 роки. Це при тому що середня зарплата на Харківщині - 2400 грн.

За час «роботи» в метро журналіста з простягнутою рукою тричі намагалися видворити з переходу. Двічі це були охоронці метро і один раз - черговий міліціонер.

«У нас жебрацтво не заборонено законом, але з метро жебраків ми виганяємо, бо вони заважають людям спокійно переміщатися», - пояснив міліціонер Олександр.

