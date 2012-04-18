В Україні 10 з 15 іноземних ліків не відповідають євроякості

10 з 15 найменувань ліків іноземного виробництва, що реалізуються в Україні, не відповідають європейським стандартам якості (GMP).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Раїса Моісеєнко.

«У нас з 15 іноземних виробництв, перевірених Держлікслужбою протягом останніх 4 місяців, 10 не отримали відповідність вимогам GMP», - сказала Р.Моісеєнко. При цьому вона не уточнила, про які саме виробництва йде мова.



