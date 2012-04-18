Лікарні у Миколаєві передадуть медобладнання для Саші Попової

Миколаївській лікарні швидкої допомоги завтра буде передано медичне обладнання для порятунку Олександри Попової, яка була жорстоко побита та перебуває в комі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата Миколи Катеринчука.

Зокрема, завтра об 11 годині ранку власник газети «Berliner TagesZeitung» Рейко Опітц разом з мамою вже покійної Оксани Макар і мамою постраждалої Олександри Попової передадуть відповідне обладнання.

Кошти на купівлю обладнання надала мама Оксани Макар, а частину грошей, яких не вистачало - Рейко Опітц.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня у Миколаєві 18-річну О.Попову під час сварки жорстоко побив 22-річний хлопець.

З того часу дівчина перебуває у лікарні швидкої медичної допомоги в стані коми.

8 квітня О.Поповій виповнилося 19 років.

У березні головний лікар ЛШМД Олександр Дем’янов повідомив, що коштів для лікування О.Попової недостатньо.

Підозрюваного у побитті А.Попової було затримано у день скоєння злочину, до нього застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У кримінальній справі триває слідство, хід якого перебуває на контролі прокуратури Миколаївської області.