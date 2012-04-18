В Україні гемодіалізу потребують 20 тисяч пацієнтів

Процедури гемодіалізу в Україні потребують 20 тисяч пацієнтів, отримують - 4,5 тисячі.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив головний трансплантолог Міністерства охорони здоров’я член-кореспондент Національної академії медичних наук України професор Олександр Ніконенко.

«Потреба у діалізі – процедурі, що рятує життя – близько 20 тисяч хворих щороку. На сьогодні гемодіаліз отримують лише чотири з половиною тисячі осіб. Інші просто не доходять до діалізних місць та гинуть. Це величезні цифри», - сказав він і підкреслив, що потреба у трансплантації нирок в Україні – близько двох тисяч на рік.

«У всьому світі пересадка нирки вважається економічно вигідною та необхідною державі, бо вона звільняє місце на діалізі. Людина повертається до активного життя і це місце (на діалізі) може зайняти інша людина, що потребує процедури, що рятує життя. Для України розвиток трансплантології – це порятунок багатьох тисяч людей», - зазначив головний спеціаліст МОЗ.

За його словами, на сьогодні наші трансплантаційні центри готові робити тисячу трансплантацій на рік, враховуючи технічні, матеріальні, кадрові ресурси, а також за широкого впровадження трупного донорства. «Треба зробити крок вперед по трупному донорству. Ми можемо допомогти хворим, які роками чекають на трупну трансплантацію у діалізних центрах. У цих центрах не вистачає витратних матеріалів, місць усім, хто цього потребує», - наголосив О.Ніконенко.