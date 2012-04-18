Посмертна трансплантація зможе врятувати життя тисяч українців

Трупна трансплантологія зможе врятувати життя тисяч українців.

Про це сьогодні йшлося в УНІАН на прес-конференції за участю провідних трансплантологів країни.

Учасники прес-конференції наголошували - щорічна потреба у трансплантаціях в Україні 5-6 тис відповідних операцій, натомість за останні три роки проведено поодинокі трупні трансплантації.

За словами головного трансплантолога Міністерства охорони здоров’я, члена-кореспондента Національної академії медичних наук України професора Олександра Ніконенка, сьогодні в українському суспільстві спостерігається протистояння щодо трупної трансплантації.

«На сьогодні практично ці операції не застосовуються на території України. Але надія лишається… Ми підготували дуже багато спеціалістів, у нас сім центрів, які на сьогодні повністю обладнані. Ми можемо робити трансплантації щодня. Однак з введенням нових умов роботи, насамперед, не адаптації закону (щодо трансплантації - УНІАН) до нашого суспільства, призвело до того, що ми трупних трансплантацій не виконуємо. У минулому році ми зробили 86 трансплантацій нирки, та одиничні трупні трансплантації – у Запоріжжі та Дніпропетровську», - зазначив О.Ніконенко.

На його переконання, необхідно змінити ситуацію у трупній трансплантації. «Закон, який передбачає презумпцію незгоди, у нашій країні не спрацював. 12 років, працюючи з цим законом, ми побачили, що перебуваємо у глухому куту. За можливості щороку виконувати понад тисячу трансплантацій нирок, ми виконуємо поодинокі такі операції. Вони стали незвичайним явищем для України», - наголосив головний трансплантолог МОЗ.

Тому хворі, що потребують трансплантацій, підкреслив фахівець, виїжджають до інших країн, насамперед, до Білорусі та Росії. «Там закон адаптований до тих умов, у яких живе суспільство. Фактично останніми роками ми інвестуємо у трансплантологію цих країн - українці виїжджають і платять значні кошти, щоб зробити операції, які рятують життя», - зауважив О.Ніконенко.

Він переконаний, якщо не змінити ситуації у трансплантології, наше суспільство буде позбавлене цього життєвого важливого варіанта лікування різноманітних патологій – печінки, підшлункової залози, нирок.

У свою чергу директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.Шалімова АМН України професор Юрій Поляченко наголосив, що в Україні треба розпочинати діалог між лікарями і суспільством із проблемних питань трансплантології. «Вітчизняна трансплантологія, маючи класних спеціалістів, матеріальну базу, сім трансплантаційних центрів, практично не зробила потрібного обсягу трансплантаційних операцій. Це зумовлено недосконалим законодавством у сфері трансплантології, неготовність суспільства, лікарів, ЗМІ, громадських організацій до відповідного діалогу», - вважає Ю.Поляченко.

На його думку, за останні три-чотири роки в Україні відбувся «відкат від прориву у трансплантології», на який медики чекали після прийняття відповідного закону. «На жаль, на сьогодні при аналізі наших законодавчих ініціатив, підзаконних актів, ми констатуємо, що точка неповернення прийшла», - наголосив Ю.Поляченко.