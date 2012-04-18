У Криму на завтра оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні на 19 квітня через сильний вітер та просить мешканців автономії без екстреної необхідності не залишати квартир та офісів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

В четвер в Криму очікується південний вітер з поривами до 15-20 метрів в секунду, часом дощ.

"Підвищується ймовірність пошкодження ліній зв`язку та електропередач у населених пунктах. Не стійте під лініями електропередач і не чіпайте обірвані дроти. Ні в якому разі не намагайтеся сховатися за рекламними щитами, автобусними зупинками, деревами, біля стін будинків, оскільки можливе обвалення шиферу. Якщо немає екстреної необхідності, не залишайте квартир, офісів. Необхідно закрити кватирки і вікна, не підходити до них близько. Треба бути готовим, що в будь-який момент у вашому будинку або офісі може відбутися відключення електроенергії", - йдеться в прес-релізі.

МНС додає, що, якщо стихія застала на вулиці, то від шквального вітру можна сховатися в підземних переходах, під`їздах, магазинах.