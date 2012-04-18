ГПУ перевірить інформацію про медобладнання у Миколаєві

Генеральною прокуратурою України доручено прокурору Миколаївської області із залученням фахівців органів Державної фінансової інспекції України та Державної служби України з лікарських засобів провести перевірку доводів, наведених у сьогоднішніх публікаціях ЗМІ, зокрема, статті «МОЗ купив неякісний апарат, що порвав легені Макар», розміщеної на сайті інтернет-видання «Українська правда» 18 квітня 2012 року.

Про це повідомляє відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

За результатами перевірки будуть вжиті вичерпні заходи реагування. Хід перевірки контролюється Генеральною прокуратурою України.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді України, голова підкомітету з питань планування бюджетних програм і контролю за використанням бюджетних коштів у охороні здоров`я профільного парламентського комітету Валерій Коновалюк заявив, що «в смерті Оксани Макар винне неякісне медичне обладнання».

Зокрема, на офіційному сайті парламентарія викладено наступну його позицію: "У смерті О.Макар винні чиновники, які за величезні гроші придбали неякісне медичне обладнання для миколаївської лікарні. Перевірка миколаївської лікарні, в яку спочатку потрапила О.Макар, показала, що апарат для штучної вентиляції легенів МОЗ купило за 360 тис. грн. при найвищій роздрібній ціні у 220 тис. грн. При цьому цей апарат був настільки неякісним, що їй просто «порвали» легені. Таким чином, дівчина загинула, хоча лікарі цілком могли її врятувати. Тому заявляю з усією відповідальністю, МОЗ - найбільш корупційне відомство», - заявив В.Коновалюк.

У свою чергу, в прес-службі МОЗ України, куди агентство звернулося за коментарем, УНІАН повідомили, що інформація щодо заяв В.Коновалюка про неякісний апарат штучного дихання в Миколаївській лікарні, який нібито став непрямою причиною смерті О.Макар, буде розміщена сьогодні на сайті Міністерства охорони здоров’я.

З приводу заяви В.Коновалюка про те, що МОЗ є «найбільш корупційним відомством», у міністерстві зазначили: «Якщо будуть висунуті проти нас якісь офіційні звинувачення, тоді можна буде це коментувати».

При цьому, як пише «Комсомольская правда в Украине», в Миколаївському міському управлінні охорони здоров`я коментувати цю інформацію відмовилися. У самій же лікарні де в перші дні після нападу лікувалася О.Макар, говорять, що прилад тут ні при чому.

«Наскільки нам відомо, вона померла від набряку мозку й легенів, на фоні важкого пошкодження печінки, сепсису й сильних опіків, – говорять у опіковому відділенні 3-ї Миколаївської лікарні. – Ні про який розрив легенів у висновку патологоанатомів сказано не було».

Довідка УНІАН. О.Макар стала жертвою трьох злочинців, які 9 березня в Миколаєві заманили дівчину на квартиру, згвалтували її, намагалися задушити, а потім викинули в підвал недобудованого будинку й підпалили.

О.Макар померла 29 березня в Донецькому опіковому центрі, куди була доставлена з Миколаївської міської лікарні № 3.