З кожним роком ліки стають шкідливішими і небезпечнішими

За даними досліджень, в період з 1998 по 2005 роки в США вдвічі збільшилася кількість "серйозних несприятливих реакцій" - смертей, інвалідностей, госпіталізацій, які викликані застосуванням ліків.

Цей висновок був зроблений співробітниками дослідницького Інституту Безпеки Медичної Практики, який проаналізував офіційну статистику. Аналіз показав, що з 1998 по 2005 роки в США відбулося 467,8 тисяч інцидентів такого роду.

Причому, якщо в 1998 році їх було 34,9 тисяч, то в 2005 році - вже майже 89,9 тисяч. У свою чергу, за цей же період число летальних результатів збільшилось у 2,7 рази.

За той же період часу американські лікарі стали виписувати своїм пацієнтам помітно більше ліків (на загальну суму 2,7 мільярда доларів у 1998 році і до 3,8 мільярдів доларів в 2005 році) - отже, побічні ефекти ліків зростали в чотири рази швидше, ніж загальний об`єм США медикаментів, які вживають жителі.

Ці дані стосуються тільки медикаментів, що одержуються за рецептом лікаря, і не чіпають препаратів, які знаходяться у вільному продажу.

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