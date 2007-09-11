В Україні зареєстровано 66 випадків отруєння грибами

В Україні станом на 10 вересня зареєстровано 66 випадків отруєння неїстівними грибами, у тому числі 20 – серед дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, померло від отруєння двоє дорослих.

У Кіровоградській області постраждало 12 осіб, в Івано-Франківській - 8 (семеро дітей), у Львівській - 8 (одна особа померла), в Одеській - 7, у Чернігівській - 7 (одна особа померла), у Чернівецькій - 5, у Полтавській - 4, у Донецькій – 3, у Харківській, Хмельницькій, Черкаській - по 2 осіб, у Житомирській - 3 осіб.

Наприкінці серпня було зареєстровано 49 випадків отруєння неїстівними грибами, з них 12 – серед дітей.

У 2006 році за аналогічний період було зареєстровано 318 випадків отруєнь, у тому числі 54 – серед дітей. Померло внаслідок отруєння грибами 32 особи.