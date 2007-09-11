Новий сепаратор крові з’явився у дитячій лікарні

У Центрі дитячої онкогематології й трансплантації кісткового мозку дитячої спеціалізованої лікарні ”Охматдит” з’явився сепаратор клітин крові ”Амікус”. Його використовують для приготування ліків хворим на лейкемію.

"Унікальність сепаратора в тому, що він готує ліки без шкоди для донора, — пояснює головний дитячий гематолог столиці Ольга Стецюк. — Забирає лише потрібний мінімум тромбоцитів та лейкоцитів із крові. А це важливо, бо в таких пацієнтів імунна система ослаблена".

Зазвичай такі апарати стерилізують речовиною, що може недобре впливати на ослаблений організм дитини. ”Амікус” стерилізують гама-опроміненням.

В Україні щороку злоякісні недуги крові виявляють у майже 600 дітей. Державних коштів вистачає лише на ліки для половини хворих.

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