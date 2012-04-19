Реформи в українській медицині - небезпечні для людей

Започаткована в Україні медична реформа небезпечна для людей.

Про це експерт громадської організації «Інститут правових досліджень та стратегій» Ольга Луб’яна заявила на прес-конференції в УНІАН під час презентації доповіді "Права людини у галузі охорони здоров’я - 2011".

«Медична реформа, яка зараз запроваджується в Україні, вона, м’яко кажучи, невдала. А щиро кажучи - вона небезпечна для громадян України», - наголосила вона.

О.Луб’яна наголосила, що експерти, які готували доповідь, не знайшли позитивних змін у регіонах, в яких втілюються пілотні проекти медичної реформи, але водночас виявили багато негативних наслідків нововведень.

У доповіді нагадується, що підґрунтям для реформи став закон України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і місті Києві». Експерти зазначають, що цим законом не передбачені механізми організації та проведення первинної, вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги, відсутні чіткі та зрозумілі умови направлення пацієнтів для отримання безоплатної вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги.

Експерти дійшли висновку, що цей закон не відповідає нормам Конституції, зокрема, статті 49, якою держава гарантує безкоштовну медичну допомогу громадянам.

Зокрема, вказаною статтею передбачено, що «держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров`я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена». Тобто, рішення про скорочення кількості лікувальних закладів в рамках медичної реформи порушує Конституцію.

Також експерти вказують, що нова мережа лікувальних закладів прив’язується до кількості населення, при цьому не враховується інфраструктура в адміністративно-територіальній одиниці, зокрема, стан доріг та громадського транспорту.

Крім того, експерти вказують, що після реформи медичні заклади, які надаватимуть спеціалізовану (вторинну) допомогу, будуть розташовані на великій відстані один від одного, тобто досяжність до них пацієнтів зменшиться.

О.Луб’яна зауважила, що особливо небезпечною медична реформа є для найвразливіших категорій населення, в тому числі для хворих, які потребують паліативної допомоги. «Медицина не в змозі вилікувати «паліативних» хворих, але вона в змозі зробити їх життя гідним, і зробити так, щоб вони не страждали», - наголосила О.Луб’яна.

Вона зауважила, що невиліковні онкохворі в цивілізованих країнах до останнього моменту ведуть нормальний спосіб життя, оскільки отримують необхідну кількість знеболювальних препаратів. «В Україні від раку щоденно помирають 293 особи, щогодини - 10 осіб, і ці люди в більшості помирають в таких стражданнях і муках, про які навіть говорити страшно, а уявити неможливо», - підкреслила О.Луб’яна.

Вона повідомила, що знеболювальні ліки – морфін є в Україні лише в ін’єкціях, і ці ін’єкції можуть вводити хворим виключно медичні сестри, залишати ампули родичам забороняє закон.

У великих містах, зауважила експерт, медсестра може виїжджати до хворого і по декілька разів на день, а у віддалених селах – іноді лише раз на тиждень, хоча дія знеболювального розрахована на чотири години.

«Система отримання цього знеболювального препарату така обтяжлива, як ніде у світі», - наголосила О.Луб’яна.

За її словами, в інших країнах морфін є у таблетках, і хворі приймають його у необхідній кількості.

Експерт вважає, що система отримання важкохворими в Україні знеболювального може прирівнюватись до нелюдського поводження і приниження людської гідності з боку держави.

Правозахисні організації закликають уряд дозволити використання таблетованого морфіну та спростити процедуру отримання хворими цього препарату.