Більше негативних емоцій - тяжчі проблеми зі здоров`ям

Кожний з нас стикався з ситуацією, коли навіть вдосконалені препарати не в змозі допомогти в боротьбі з конкретним захворюванням. Лікуєш шлунок, лікуєш, дієти дотримуєшся, а толку ніякого. І багатьом навіть в голову не приходить, що нормально функціонувати травній системі не дає те, що ти когось так наполегливо "не переварюєш". Звідки ростуть ноги у наших хвороб і як з ними боротися, вивчає психосоматика.

Ця наука стверджує, що всі хвороби не "від живота", як говорять в народі, а від емоцій. І ніж більше негативних емоцій переживає людина протягом життя, тим більше у неї проблем із здоров`ям.

Чому це відбувається

Природа наділила нас п`ятьма базовими емоціями: страх, тривога, сум, гнів і радість. Чотири з них - негативні, але необхідні нам для виживання. Помірне відчуття страху дозволяє організму контролювати себе, але викликає знайоме всім відчуття стиснення у області сонячного сплетіння. При цьому м`язи скорочуються, вони стискають судини, із-за чого в органах страждає кровообіг. Не складно здогадатися, якщо постійно переживати відчуття страху, органи виснажуються, а імунітет - ослабляється. Ось пацієнти і оббивають пороги терапевтичних кабінетів, скаржачись на болі то тут, то там.

- Звичайно ж, емоції грають велику роль в нашому житті, - вважає приватний психолог Олена Близнюк. - Якщо до хвороби підійти з позитивним настроєм, то людина швидше видужає. Прикладів цьому багато.

Як це лікувати

Важко припустити, що кожний з нас користуватиметься послугами психотерапевта в боротьбі з настирливою мігренню.

- Іноді люди займаються аутотренінгом, щоб вирішити якусь психологічну або терапевтичну проблему, - продовжує Олена Близнюк. - Але деколи дуже складно самому визначити корінь недуги і грамотно його здолати. Фактично, той або інший результат хвороби залежить не тільки від того, наскільки правильно буде відбуватися безпосередньо лікування хворого, але і від того, наскільки здатна буде людина внутрішньо протистояти хворобі. Звичайно, краще звернутися до фахівця, він зможе глибше побачити проблему. Зіставить всі проблеми, запропонує шлях вирішення проблеми. У нас прийнято виливати душу подружкам, знайомим, родичам. Це так звана „бабусіна терапія”. У Америці ж ходять в таких випадках до психотерапевта. У нас мають попит тренінги, де в колі подібних людей можна все розповісти або почути щось нове для себе. А взагалі, потрібно акумулювати в собі позитивні емоції.

Організовувати їх собі. Комусь допомагає спілкування з природою, заняття спортом абощо.

10 проблем, які вирішує психосоматика

Щоб полегшити роботу зі своїм "я", фахівці з психосоматики розробили афірмації - короткі затверджуючі установки на життя, в яких висловлено якесь бажання. Якщо щодня починати з усвідомлення сенсу аффірмацій і повторення їх, то свою свідомість можна перепрограмувати. В результаті в кращу сторону зміниться і здоров`я, і життя.

Емоція. Невіра в себе, у власні сили, в свій успіх.

До чого може привести. До алергії.

Афірмація. "Світ піклується про мене, він - мій друг".

Емоція. Страх життєвих складнощів, небажання переймати батьківський досвід.

До чого може привести. До безпліддя.

Афірмація. "Справа, яку я роблю, потрібна людям. Я знаходжуся на своєму місці. Поради батьків цінні, тому що вони досвідченіші за мене".

Емоція. Сильна образа, яку ви давно не можете пробачити.

До чого може привести. До онкозахворювання.

Афірмація. "Я з любов`ю прощаю все, що мене турбувало. Я заповнюю радістю мій світ".

Емоція. Роздратування, злість на протилежному стать або партнера по сексу.

До чого може привести. До циститу, запалення нирок.

Афірмація. "Я задоволений близькою мені людиною. Я улюблена (улюблений) і люблю".

Емоція. Туга по нездійсненому. Глибоке горе. "Не залишилося нічого приємного".

До чого може привести. До цукрового діабету.

Афірмація. "Ця мить наповнена радістю. Кожна мить неповторна".

Емоція. Ви стримуєтеся від грубих слів, не можете виразити себе, сказати все, що думаєте.

До чого може привести. До ангіни.

Афірмация. "Я відкидаю всі обмеження і живу так, як хочу. Я вільна".

Емоція. Недооцінка себе, самоїдство.

До чого може привести. До мігрені, головних болів.

Афірмація. "Я люблю і схвалюю себе. Я собі подобаюся. Я - в цілковитій безпеці".

Емоція. Увага прикована до всього, що у минулому.

До чого може привести. До болів в спині.

Афірмація. "Копатися у минулому безглуздо. Я вільно йду вперед".

Емоція. Небажання відчувати. "Я беззахисний". Придушення бажань.

До чого може привести. До ожиріння.

Афірмация. "Там, де я знаходжуся, бути безпечно. Я сам (сама) створюю свій безпечний світ".

Емоція. Нерішучість, відчуття приреченості.

До чого може привести. До гастриту.

Афірмація. "Я люблю і схвалюю кожен свій крок. Все, що не робиться, на краще".

Те, що в радості хвороби проходять швидше, відоме споконвіку, але наукову основу ця думка знайшла в 30-і роки ХХ століття. Тоді учені виділили групу класичних психосоматичних захворювань, так звану сімку "Чікаго". Це гіпертонія, виразкова хвороба, виразковий коліт, бронхіальна астма, тиреотоксикоз, ревматоїдний артрит, нейродерміт. Зараз до психосоматичних розладів вже відносять більше 500 найпоширеніших хвороб. Їх частка в загальній чисельності хвороб - щонайменше, 80%.

Психосоматіка — перспективна і розумна наука. Хороший фахівець з психосоматики повинен пройти серйозне альтернативне навчання за кордоном — щоб правильно аргументувати пацієнтові, чому традиційна медицина йому не допомагає. Але це навчання не всім доступне. Тим часом психосоматичними є всі захворювання без виключення, зокрема інфекційні. Існує навіть поняття "Психоімунна система". Людина пережила сильний стрес — маємо грип. Не можна відокремлювати тіло від душі. Воно — "полігон" для емоцій. Є категорія людей, з якими важко працювати з погляду психосоматики. Головна їх проблема — грубе матеріалістичне орієнтування свідомості. Приклад: часто голова болить — означає там пухлину! Така людина заперечує і не приймає свою психічну (духовну) суть.

Віра Онопко