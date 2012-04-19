200 тяжкохворих дітей обстежили у "Феофанії"

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров я Укрїни, 200 тяжкохворих дітей, які лікуються у ОХМАТДИТі обстежили за допомогою сучасного обладнання у "Феофанії".

За ініціативи керівництва Державного управління справами АП України близько 200 маленьких пацієнтів НДСЛ "Охматдит" змогли пройти у КЛ "Феофанія" безкоштовне медичне обстеження (МРТ, КТ-томографія, ПЕТ-томографія, реносцінтіграфія та ін.) на сучасному обладнанні, яке поки що в НДСЛ "Охматдит" відсутнє.

Два роки тому керівництво Державного управління справами АП України звернулося з ініціативою допомоги НДСЛ "Охматдит" у впровадженні нових технологій для лікування дітей, у першу чергу, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин. КЛ "Феофанія" ДУС АП України на той час вже мала сучасне медичне обладнання та медичний досвід його використання, тому з нею був заключений відповідний договір. Керівництво КЛ "Феофанія" запропонувало безкоштовне обстеження дітей на високотехнологічному сучасному медичному обладнанні та надання можливості лікарям НДСЛ "Охматдит" отримати досвід роботи на цьому обладнанні. Саме в рамках цього договору в КЛ "Феофанія" було проведено обстеження біля 200 тяжкохворих дітей.

Проведення високоточної діагностики надало можливість провести своєчасне лікування, яке зберегло здоров ` я і життя маленьких українців.

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" МОЗ України - єдиний в системі МОЗ багатопрофільний медичний заклад, який надає дитячому населенню України високоспеціалізовану медичну допомогу.

До складу лікарні входять спеціалізовані центри, які надають високотехнологічну сучасну медичну допомогу, такі як Центр дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку, центр дитячої токсикології, центр "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію\СНІД" та ін. На жаль, протягом тривалого часу в "Охматдиті" не проводилося будівництво нових медичних будівель та закупівля сучасного медичного обладнання, в першу чергу, важкої медичної техніки.

В теперішній час за державні кошти будується новий корпус лікарні, передбачена закупівля необхідного обладнання (загальний кошторис біля двох мільярдів гривень). Проте, на етапі розвитку будь-яка допомога установ, які мають сучасну медичну техніку та досвід роботи з нею, є дуже важливою.





