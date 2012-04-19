В Україні вперше зробили "закриту" операцію на щитовидці

Першу у східній Європі "закриту" операцію на щитовидці провели сьогодні у Києві. Пацієнтці замість розтину на шиї зробили лише кілька надрізів, повідомляє ТСН. Крім очевидного косметичного ефекту, прооперованій обіцяють швидке і менш болісне одужання.



Юлія і Юлія готуються до операції. Жінки мало що тезки, мають також схожі патології - вузли на щитовидній залозі. І першими у Східній Європі випробують на собі новий метод оперативного втручання.



Лікар пояснив, що жінкам не робитимуть традиційний у таких випадках розтин на шиї. Лише отвір під пахвою для камери і два проколи на грудях для інструментів. Жінок особливо тішить косметичний ефект.



Зображення з нутрощів пацієнта лікарі бачать на моніторі. У сусідній кімнаті за ними спостерігають ще дві сотні хірургів. Сьогодні оперуватиме особисто один із розробників цієї методики, професор із Берліна Мартін Штрік.



"Операції на щитовидній залозі - це останній бастіон "відкритої хірургії". Здебільшого, все вже робиться закрито, тобто, ендоскопічно. Методика досить складна, але за нею майбутнє", - запевнив хірург Мартін Штрік.



Подивитися на методику в дії наші лікарі змогли вчора. Німецький професор на їхніх очах провів дві операції. А вже в понеділок ця технологія опиниться в руках українських хірургів.



Перша Юлія вже на операційному столі. За допомогою спеціальних інструментів, що припалюють краї тканин, хірурги пробираються з-під пахви до щитовидної залози. Її частину, уражену вузликом, відділяють і поміщають у спеціальний мішечок, і вже так дістають назовні.



Першим в Україні такі операції робитиме професор Олександр Йоффе.



"Пацієнти повинні мати певний індекс маси тіла, тобто, не повинні бути занадто огрядними. Так само є вікові обмеження: переважно, молоді жінки, відсутність яскраво вираженого целюліту", - пояснив Олександр Йоффе.



Усе минуло вдало і післязавтра пацієнтки підуть додому. А за рік-другий, пообіцяв професор Штрік, навіть шраму на згадку у Юлій не залишиться.

