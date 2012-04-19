Україна готуватиме фахівців по боротьбі з наркотиками

Україна приєдналася до проекту Ради НАТО-Росія з підготовки фахівців по боротьбі з наркотиками.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні українським журналістам після засідання міністрів закордонних справ країн-учасниць Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані під командуванням НАТО (ISAF) міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

“Ми приєдналися до проекту Ради НАТО-Росія з підготовки фахівців для Афганістану та сусідніх країн Центральної Азії з боротьби з наркотиками”, - сказав міністр.

Він зазначив, що це питання стало дуже важливим спільним завданням, оскільки Афганістан в останні роки є великим джерелом постачання наркотиків у світі.

“У рамках цієї ініціативи зараз розглядається можливість направлення своїх фахівців, щоб вони взяли участь у цих тренувальних місіях”, - зазначив К.Грищенко.

Він також звернув увагу на те, що участь у цій ініціативі дає можливість обміну досвідом у боротьбі з наркотрафіком та наркозлочинністю.