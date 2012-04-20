За останню добу в Україні зареєстровано 95 випадків кору.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров я України, найбільша кількість - у західних регіонах: Івано-Франківській області - 26; Закарпатській області - 16; Тернопільській області - 15; Львівській області - 9; Рівненській області - 5; Волинській області - 3, у Києві за останню добу зареєстровано 1 випадок підозри захворювання на кір.

За оперативними та статистичними даними Держсанепідслужби України, з початку поточного року станом на 19 квітня 2012 року на адміністративних територіях країни зареєстровано 7997 випадків захворювання на кір.

У МОЗ наголошують, що протиепідемічні заходи в регіонах, де спостерігається підвищення рівня захворюваності на кір, проводяться в повному обсязі відповідно до наказу МОЗ України від 17.05.05 № 188 "Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором".

Питання знаходиться на контролі Держсанепідслужби України.

