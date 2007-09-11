В Олександра Абдулова виявили четверту стадію раку (Фото)
Результатів діагностики чекали цілий тиждень
Родичів Олександра Абдулова повідомили про результати обстеження артиста, яке проводили лікарі ізраїльського шпиталю "Іхілов", де він зараз знаходиться.
Поспілкувавшись з лікарями, дружина Олександра Юлія вийшла в коридор відділення, щоб обдзвонити рідних і друзів, які з тривогою чекали новин з Ізраїлю. Набравши номер на мобільному, вона вимовила в трубку: "четверта стадія...", - повідомляє газета "Твой день".
Олександр Абдулов у лікарні, фото з сайту http://www.tden.ru
Результатів діагностики родичі Олександра Абдулова чекали цілий тиждень, з того самого дня, як Олександра Гавриловича на санітарному літаку доставили до Тель-Авіва.
Четверта, метастатична, стадія раку вважається невиліковною, проте стабілізувати й навіть добитися регресії захворювання сучасна медицина може.
Розмови про те, що Абдулов серйозно хворий, велися в "Лєнкомі" вже давно. Колеги відомого артиста помічали, що він став нервовим і дратівливим, а останнім часом сильно схуд, за словами тих, хто близько з ним спілкувався, майже на 20 кілограмів.
У супроводі дружини актор виїхав на прогулянку з шпиталю. Фото з сайту http://www.tden.ru
У кінці серпня Абдулова терміново прооперували в севастопольській клініці з приводу проривної виразки. І буквально через декілька годин після операції у нього почалися серйозні проблеми з серцем.
Шість діб Абдулов провів у реанімації, а потім його відправили до Московського кардіоцентру імені Бакульова. Переліт негативно позначився на організмі актора, і лікарям довелося збивати в Абдулова підвищений тиск.
Ще через три дні наступило різке погіршення. Акторові було так погано, що він не міг навіть сісти в ліжку. Доктори терміново скликали консиліум й призначили найретельніше обстеження, результати якого виявилися тривожними. Лікарі виявили в актора "велике утворення в області кореня і середостіння нижньої частки лівої легені" (так записано в історії хвороби).
Для боротьби з раковими захворюваннями лікарі клініки "Іхілов" використовують унікальні методи. Порівняно з європейськими клініками вартість лікування в Ізраїлі невисока. Операція в лікарні "Іхілов" в середньому обійдеться пацієнтові в 30 тисяч доларів, аналізи та обстеження - від 300 до 1 тисячі доларів. Доба в госпіталі інтенсивної хіміотерапії коштує близько тисячі доларів, а в "онкології одного дня" - 500 доларів.
Є у клініці і курс профілактичної протипухлинної терапії, який обходиться значно дешевше: за 39 процедур потрібно заплатити близько тисячі доларів.
Під час однієї з репетицій спектаклю "Одруження", в якому Абдулов грає Кочкарева, відбувся неприємний інцидент. Олександр Гаврилович не міг запам`ятати текст ролі, чого з ним раніше ніколи не траплялося. Захаров, який страшно розізлився, зробив йому зауваження у досить різкій формі. До здивування колег, Абдулов відреагував на слова режисера незвичайно гостро: він заплакав і вибіг із зали.
Трохи пізніше артисти "Лєнкому" дізналися, що Абдулова мучать сильні болі в спині. Проте, не дивлячись на це, він не хотів міняти звичний спосіб життя, продовжував вечорами допізна засиджуватися з друзями за келихом вина, часто не лягав спати до самого ранку. Не відмовився Олександр Гаврилович і від сигарет – навіть у лікарняній палаті дозволяв собі закурити.