В Олександра Абдулова виявили четверту стадію раку (Фото)

Родичів Олександра Абдулова повідомили про результати обстеження артиста, яке проводили лікарі ізраїльського шпиталю "Іхілов", де він зараз знаходиться.

Поспілкувавшись з лікарями, дружина Олександра Юлія вийшла в коридор відділення, щоб обдзвонити рідних і друзів, які з тривогою чекали новин з Ізраїлю. Набравши номер на мобільному, вона вимовила в трубку: "четверта стадія...", - повідомляє газета "Твой день".

Олександр Абдулов у лікарні, фото з сайту http://www.tden.ru

Результатів діагностики родичі Олександра Абдулова чекали цілий тиждень, з того самого дня, як Олександра Гавриловича на санітарному літаку доставили до Тель-Авіва.

Четверта, метастатична, стадія раку вважається невиліковною, проте стабілізувати й навіть добитися регресії захворювання сучасна медицина може.

Розмови про те, що Абдулов серйозно хворий, велися в "Лєнкомі" вже давно. Колеги відомого артиста помічали, що він став нервовим і дратівливим, а останнім часом сильно схуд, за словами тих, хто близько з ним спілкувався, майже на 20 кілограмів.

У супроводі дружини актор виїхав на прогулянку з шпиталю. Фото з сайту http://www.tden.ru

У кінці серпня Абдулова терміново прооперували в севастопольській клініці з приводу проривної виразки. І буквально через декілька годин після операції у нього почалися серйозні проблеми з серцем.

Шість діб Абдулов провів у реанімації, а потім його відправили до Московського кардіоцентру імені Бакульова. Переліт негативно позначився на організмі актора, і лікарям довелося збивати в Абдулова підвищений тиск.

Ще через три дні наступило різке погіршення. Акторові було так погано, що він не міг навіть сісти в ліжку. Доктори терміново скликали консиліум й призначили найретельніше обстеження, результати якого виявилися тривожними. Лікарі виявили в актора "велике утворення в області кореня і середостіння нижньої частки лівої легені" (так записано в історії хвороби).

Для боротьби з раковими захворюваннями лікарі клініки "Іхілов" використовують унікальні методи. Порівняно з європейськими клініками вартість лікування в Ізраїлі невисока. Операція в лікарні "Іхілов" в середньому обійдеться пацієнтові в 30 тисяч доларів, аналізи та обстеження - від 300 до 1 тисячі доларів. Доба в госпіталі інтенсивної хіміотерапії коштує близько тисячі доларів, а в "онкології одного дня" - 500 доларів.

Є у клініці і курс профілактичної протипухлинної терапії, який обходиться значно дешевше: за 39 процедур потрібно заплатити близько тисячі доларів.

Під час однієї з репетицій спектаклю "Одруження", в якому Абдулов грає Кочкарева, відбувся неприємний інцидент. Олександр Гаврилович не міг запам`ятати текст ролі, чого з ним раніше ніколи не траплялося. Захаров, який страшно розізлився, зробив йому зауваження у досить різкій формі. До здивування колег, Абдулов відреагував на слова режисера незвичайно гостро: він заплакав і вибіг із зали.

Трохи пізніше артисти "Лєнкому" дізналися, що Абдулова мучать сильні болі в спині. Проте, не дивлячись на це, він не хотів міняти звичний спосіб життя, продовжував вечорами допізна засиджуватися з друзями за келихом вина, часто не лягав спати до самого ранку. Не відмовився Олександр Гаврилович і від сигарет – навіть у лікарняній палаті дозволяв собі закурити.