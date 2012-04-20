У «Феофанії» обстежили близько 200 тяжкохворих дітей

Тяжкохворих дітей, яких лікують у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", обстежили у лікарні "Феофанія".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, близько 200 дітям - пацієнтам "Охматдиту" з малозабезпечених родин та дітей-сиріт безкоштовно провели обстеження, зокрема, МРТ, КТ-томографію, ПЕТ-томографію, реносцінтіграфію тощо. Ці процедури були зроблені на сучасному медичному обладнанні, якого немає в "Охматдиті". Завдяки високоточній діагностиці було проведено своєчасне лікування дітей, наголосили у МОЗ.

У відомстві повідомили, що два роки тому керівництво Державного управління справами України звернулося з ініціативою допомогти "Охматдиту" у впровадженні нових технологій у лікуванні дітей, у першу чергу, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин. "Феофанія" на той час вже мала сучасне обладнання та досвід його використання, тому з нею було укладено договір про безкоштовне обстеження дітей та надання можливості лікарям "Охматдиту" отримати досвід роботи на високотехнологічному обладнанні.



