На доктора Пі завели ще три кримінальні справи, повідомляє газета

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У ході розслідування "справи Доктора Пі" міліція порушила нові кримінальні справи за новими статтями кримінального кодексу. Зокрема, одна із справ порушена за двома статтями Кримінального кодексу, що раніше не фігурували у "справі Доктора Пі" -- 121 частина 2 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та 138 (незаконна лікарська діяльність). Стаття 121 передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Декілька місяців тому міліція інкримінувала псевдолікарю Андрію Слюсарчуку також підробку документв та шахрайство.