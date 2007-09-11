Президент наголошує на необхідності збільшити фінансування медичної галузі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності збільшити у 2008 році фінансування медичної галузі до 32%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Дніпропетровську, виступаючи перед медичними працівниками обласної дитячої клінічної лікарні.

«З 2008 року ми піднімемо фінансування галузі до 32%, хоча у проекті держбюджету закладено 28%», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, зазначені позиції можуть бути переглянуті під час перших двох читань проекту державного бюджету.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що наступного року планується підвищення соціального статусу сільського лікаря, який буде отримувати зарплату на 20% більшу, ніж лікарі, які працюють у міських лікувальних закладах.

Президент підкреслив, що з 2008 року, починаючи із збільшення мінімальної зарплати і завершуючи впровадженням єдиної тарифної сітки, медпрацівники в Україні загалом отримуватимуть зарплату приблизно на 37% більшу, ніж сьогодні.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що наступний рік буде спрямований на мотивацію з боку держави покращення демографічної ситуації у країні. За словами Президента, вже визначено, що після народження дитини батьки отримуватимуть 15 тис. грн. матеріальної допомоги. Водночас, за словами Президента, «якщо буде можливість, то ця цифра із січня 2008 року буде переглянута у бік збільшення».

Як повідомляє прес-служба Президента, В.ЮЩЕНКО також вручив керівництву лікарні апарат штучної вентиляції легенів та чотири сертифікати головним лікарям лікарень цього регіону на придбання обладнання для медичних закладів Дніпропетровської області.

Крім того, глава держави передав ключі від 46 автомобілів інвалідам області.