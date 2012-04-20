Українська делегація відвідала АЕС у Фукусімі

Сьогодні українська делегація на чолі з міністром надзвичайних ситуацій Віктором Балогою, яка перебуває з офіційним візитом у Японії, відвідала атомну електростанцію у префектурі Фукусіма.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.

В.Балога, докладно ознайомившись із ситуацією на АЕС «Фукусіма-1», відзначив високий рівень організації післяаварійних заходів.

«Це надзвичайно складна робота в технічному, технологічному і людському аспектах. Вся система працює чітко і без збоїв. Особливо вразили своєю зібраністю, зосередженістю і моральною стійкістю люди, які працюють у небезпечних умовах. Всі фахівці, які працюють зараз на «Фукусімі-1», зосереджені на кінцевій меті і непохитно переконані, що впораються з усіма найскладнішими викликами», - відзначив керівник МНС.

Як відомо, у березні минулого року внаслідок потужного землетрусу на цій АЕС сталася аварія з викидом радіації. Між урядами України та Японії укладено угоду про співробітництво у реагуванні на надзвичайні ситуації на об’єктах атомної енергетики, яка передбачає обмін інформацією і науковими даними.

На сьогодні у роботах з ліквідації наслідків минулорічного інциденту на АЕС «Фукусіма-1» задіяно 2 тис працівників із різних галузей. Зараз ведеться розчистка території, дезактивація споруд, відновлення довкілля. Фахівці проводять комплекс підготовчих заходів для вилучення ядерного палива із зупинених реакторів. Радіаційна обстановка на станції дозволяє вести роботи в режимі, безпечному для залученого персоналу. Дози радіаційного опромінення не перевищують допустимих величин.



