В українських СІЗО діагностування туберкульозу буде ефективним

В українських слідчих ізоляторах налагодять механізм якісної діагностики туберкульозу.

Як повідомили УНІАН у Добродійному фонді Ріната Ахметова «Розвиток України», це стане можливо завдяки підписаній сьогодні угоді між Державною пенітенціарною службою України і Фондом Ахметова, який впроваджує програму «Зупинимо туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією.

У «Розвитку України» відзначили, що туберкульоз є однією з основних медико-соціальних проблем у місцях попереднього ув’язнення, саме вони є вогнищами хвороби. Тому головним предметом угоди є забезпечення якісної діагностики і налагодження механізмів ефективного лікування, відзначили у Фонді.

«Виправні колонії та слідчі ізолятори завжди були не простими для роботи громадських організацій, але, водночас, концентрували велику кількість людей, хворих на туберкульоз. Люди заходили, заражалися туберкульозом і виходили з «системи» неконтрольовано і тому дуже часто не доходили до тубдиспансерів на волі. Таким чином, вони розповсюджували інфекцію серед населення. Відкриття дверей установ пенітенціарної системи дозволить нам забезпечити затриманих тими ж послугами, які одержують хворі на волі. Якісна діагностика дозволить встановити точний діагноз, а отже, ми зможемо оперативно почати лікування саме тими ліками, які потрібні цьому конкретному хворому. Доступ до соціальних послуг і впровадження електронного реєстру дозволить нам довести хворого до кінця лікування, зокрема після звільнення з установ пенітенціарного відомства», - відзначив директор Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний.

За словами першого заступника голови Державної пенітенціарної служби України Сергія Сидоренка, «у всьому цивілізованому світі пенітенціарна система активно співробітничає з громадськими організаціями». «Україна також, в особі нашої служби, починає впровадження новітніх міжнародних стандартів діагностики і лікування туберкульозу в умовах слідчих ізоляторів і лікарень на території виправних установ. З цією метою ми спільно з Фондом «Розвиток України» плануємо провести якісне детальне дослідження ситуації щодо туберкульозу, зокрема аналіз існуючої системи фтизіатричної допомоги в установах нашого відомства», - сказав С.Сидоренко.

Довідка УНІАН. Більш як 31 тис. українців живуть з активним туберкульозом. За офіційними даними, 4 тис. 834 хворих на туберкульоз сьогодні перебувають в установах пенітенціарної служби. Офіційна кількість хворих на туберкульоз, які перебувають на диспансерному обліку в Україні, перевищила 1% населення України і становить більш як 500 тис. чол. Ці дані включають тих, хто вже пройшов курс лікування і вилікувався.