Коли в Україні реалізуватимуть Конвенцію ООН з прав дитини?

Президент України Віктор Янукович наполягає на якнайшвидшому затвердженні Кабінетом міністрів Плану заходів на 2012 рік, спрямованих на виконання завдань, визначених Загальнодержавною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини».

Про це заявив уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко на круглому столі у Комітеті Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму на тему «Про виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

За словами Ю.Павленка, Національний план дій дасть змогу вивести політику у сфері захисту прав дітей на якісно новий рівень. Документ визначає майже 100 індикаторів кількісного та якісного виміру діяльності всіх гілок влади щодо покращення соціального становища дітей.

«Аналіз минулого року, моніторинг дій влади, мої інспекційні поїздки по областях показали, що плани заходів, які затверджуються урядом щорічно, як правило, у квітні-травні, а обласні - в серпні, відповідно районні – в кінці звітного періоду, обумовлюють низьку ефективність виконання вимог закону», - зазначив Ю.Павленко.

Уповноважений Президента з прав дитини запропонував внести зміни до закону як у частині термінів затвердження заходів, так і в частині контролю за його виконанням.

«Є завдання та індикатори, які кілька років поспіль взагалі залишаються поза увагою: у щорічних планах уряду відсутні заходи щодо реалізації права на освіту дітей-інвалідів; створення системи захисту дітей від експлуатації; забезпечення права висловлювати свою думку; забезпечення соціальної адаптації дітей, які є шукачами притулку; забезпечення дітей-інвалідів та тяжкохворих дітей ліками, медичними препаратами, реабілітаційними послугами, імунопрофілактикою; протидія дитячій праці, ряд інших, - сказав він. - На жаль, закон і заходи на його виконання практично відірвані один від одного, і це обумовлює формальне виконання і на центральному, і на місцевому рівнях».

Ю.Павленко зазначив, що у Плані заходів з виконання у 2011 році Національного плану дій не було жодного заходу, запропонованого громадськими організаціями, хоча такі пропозиції від громадських організацій надходили.

«Переконаний, у цьому році урядом буде затверджений ефективний План заходів, який відповідатиме завданням, визначених законом, а також з урахуванням проведеного аналізу, моніторингу попередніх років та пропозицій громадських організацій», - сказав він.