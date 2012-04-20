Оприлюднено оновлену анкету перепису населення 2013 року

Державна служба статистики України оприлюднила проект програми Всеукраїнського перепису населення 2013 року.

Проект розміщено на сайті Держстату.

Відзначається, що в основу проекту покладено рекомендації Конференції європейських статистиків щодо проведення переписів населення та житлового фонду 2010 року і положення ст. 5 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення".

Оновлена анкета містить 27 питань. Окрім питань про родинні стосунки, стать, дату, місце народження, громадянство та національність, в анкеті містяться різні уточнюючі питання.

Зокрема, відповідаючи на питання про рідну мову, учасники опитування повинні будуть також вказати, чи володіють українською і чи вміють користуватися мовою жестів.

Також в анкеті у пункті «Ваші джерела засобів існування (за останні 12 місяців)» розміщено підпункти «заощадження, дивіденди, відсотки», «дохід від патентів, авторських прав», «здавання в оренду або у найм власності та майна».

Питання про житлові умови з’ясовує тип житлового приміщення, розмір його загальної площі, кількість зайнятих домогосподарством житлових кімнат і тип володіння.

Перший Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році.