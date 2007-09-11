ОХМАТДИТ надає оренду шиномонтажу

У Міністерстві охорони здоров’я створено комісію, що перевірятиме правові та юридичні стосунки ОХМАТДИТу з установами, що орендують приміщення на території відомого дитячого медичного закладу. Про це повідомив на прес-конференції заступник міністра охорони здоров`я Валерій Івасюк.

Як передає кореспондент УНІАН, очолить комісію Валерій Івасюк. За його словами, згідно з Указом Президента та постановою Кабінету міністрів, на території ОХМАТДИТу відкрито Український дитячий центр СНІДу. Нині там функціонує лише 6 ліжок. Як зазначив В.Івасюк, у травні цього року тодішній в.о. міністра охорони здоров`я В.Бідний видав наказ, згідно з яким керівники обласних управлінь охорони здоров`я мають направляти усіх дітей, хворих на СНІД - а їх 7 тисяч - на лікування до Українського дитячого центру СНІДу. Зрозуміло, що ліжко-місць для виконання цього наказу не вистачить. Натомість, орендаторами ОХМАТДИТУ є 18 суб’єктів, зокрема шиномонтажна майстерня, кафе тощо.

Крім перевірки орендних угод, комісія, за словами В.Івасюка, відстежить усі обставини, що перешкоджають повноцінному функціонуванню Українського дитячого центру СНІДу.