Янукович пообіцяв підтримати молодих учених

Президент України Віктор Янукович закликає підтримувати повноцінний діалог між владою та науковою елітою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистій церемонії вручення відзнак лауреатам премій Президента України для молодих вчених 2011 року.

На думку глави держави, підтримка такого діалогу є першочерговим завданням держави.

«Закликаю і вас – найкращих представників наукової спільноти, ваших колег та керівників до більш інтенсивної співпраці», - сказав В.Янукович.

За його словами, мета цієї взаємодії – якісне посилення реформ, модернізація країни, підвищення добробуту людей.

Також важливим завданням держави В.Янукович назвав забезпечення необхідними ресурсами та підтримкою наукової спільноти.

«Попри економічні труднощі, це питання я буду тримати на контролі: цього року провідні наукові установи будуть профінансовані на 100%», - сказав він.

Президент пообіцяв, що через державний бюджет буде забезпечено цільову підтримку фундаментальних і прикладних досліджень у сфері охорони здоров’я, підвищення екологічної безпеки, металургії і вугільної промисловості, сільського господарства та енергетики, у дослідженні космосу.

Вітаючи безпосередньо лауреатів премії, він зауважив, що існує стереотип, що молодь і мудрість несумісні, що мудрість приходить лише з багаторічним досвідом і не доступна молоді. «Але я радий сьогодні бачити в цій залі молодих людей, які своїм життєвим прикладом руйнують стереотипи, я радий вітати молодь, яка і може, і знає», - сказав Президент.

За словами В.Януковича, активне залучення молоді до дослідницької роботи, створення умов для практичного втілення свіжих, оригінальних ідей молодих науковців має бути одним з головних напрямків державної політики у науково-дослідницькій сфері.

