Кільчицька назвала міністра охорони здоров`я алкоголіком

На прес-конференцію, що пройшла сьогодні в приміщенні медіа-холдингу «Главред», Ірена Кільчицька запізнилася на десять хвилин. Причина банальна - пробки, у зв`язку з чим виникла пропозиція поговорити про проблеми дорожнього руху. Проте прес-конференція була присвячена стану справ у галузі медицини. Та спершу Ірена Реонольдівна висловила свою думку про звільнення Леонідом Черновецьким Івана Салія. Чому так вийшло, вона не знає, але ніяких політичних мотивів в діях мера, на її думку, не було.

Що ж до столичної медицини, то, як вважає заступник міського голови, колишня влада довела її до плачевного стану. Особливо це стосується Центральної (колишня Жовтнева) лікарні і стоматологічної поліклініки, що розташована на вулиці Пимоненка. Медики, що працюють в цих закладах, звинувачують КМДА в рейдерстві. Кільчицька, у свою чергу, сказала, що території цих лікарень використовуються для комерційного будівництва немедичного напряму. І на найближчу сесію Київради буде винесений проект рішення, що забороняє подібні дії. А взагалі, на думку Ірени Реонольдівни, у всьому винні комуністи, які використовували столичну медицину в своїх цілях.

Кільчицька жорстко «наїхала» на міністра охорони здоров`я Юрія Гайдаєва.

- Я заявляю: він був в стані алкогольного сп`яніння. І це його нормальний стан, - сказала вона про одну із зустрічей з ним під час конфлікту навколо стоматологічної поліклініки. - Тяга до алкоголю – не кримінал. Буш теж був алкоголіком, але вилікувався і став президентом Америки.

Проте Кільчицька вважає, що міністр охорони здоров`я повинен бути призначений не за партійною ознакою і повинен вести нормальний спосіб життя. Також, на думку Ірени Реонольдівни, під час недавнього протистояння лікарів з представниками міської влади комуністи підступно використовували медиків. Заступник міського голови навіть розповіла, як один лікар сунув в око охоронцеві «Беркута» недопалок.

На запитання кореспондента УНІАН, що вона думає про Юрія Луценка, який в своїй передвиборній рекламі обіцяє переобрання міського голови, вона сказала:

- Йому потрібно звернутися до лікарів (чи не до тих, з якими конфліктує КМДА? - УНІАН). Це по-перше. По-друге, кияни самі знають, що робити.

Ірена Реонольдівна вважає, що такі заяви дуже негативно позначаються на рейтингу Луценка, який нічого хорошого не зробив ні на посту глави МВС, ні на інших. Його блок набере дуже маленький відсоток в Києві, каже заступник мера.

Також чиновник заявила, що за 2006 рік вона оприлюднила декларацію про свої доходи: 3 млн. 200 тис. гривень. Ці гроші вона, на відміну від інших багатіїв, заробила чесно.

- Ті машини, які у мене є, майно, яке у мене є, – воно оформлене на мене, - заявила Кільчицька.

Про свої ж політичні антипатії вона сказала:

- Я сама голосувала за помаранчевый табір, і зараз дуже жалкую з цього приводу: окрім демагогії, популізму, брехні я нічого не чула. Вибори все покажуть.

А взагалі Ірена Реонольдівна сказала, що стоятиме на варті здоров`я киян. А також пообіцяла допомогти «і беззубій інтелігенції, і незахищеним прошаркам населення».