В Україні захворюваність на грип та ГРВІ не перевищує епідпоріг

В Україні показники захворюваності на грип та ГРВІ за 16 тиждень 2012 року не перевищують епідемічний поріг.

Як повідомили УНІАН у Центрі грипу та ГРВІ Центральної СЕС Міністерства охорони здоров’я України, за останній тиждень захворіли на грип та ГРВІ 145 тис 744 особи, із них госпіталізовано 5 тис 164 особи (4,7% від загальної кількості хворих), серед госпіталізованих 75,5% - діти.

Серед дитячого населення зареєстровано 94 тис 699 випадків захворювань на грип та ГРВІ (64,98% від числа всіх хворих), інтенсивний показник становить 117,2 на 10 тис дитячого населення України, це на 17,3% менше, ніж попереднього тижня, інформують у МОЗ.

В цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року, зазначають у МОЗ - показник захворюваності дорівнює 31,8 випадків на 10 тис населення, що на 19,6% менше, ніж минулого тижня.

