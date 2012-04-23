Київський центр радіаційної медицини забезпечать медобладнанням

Уряд забезпечить найсучаснішим медичним обладнанням державну установу «Національний науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук України».

Про це прем’єр-міністр Микола Азаров сказав під час відвідання даного центру у Києві, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«Ваш головний лікар дасть нам список усього обладнання, і ми його для вас закупимо, тому що такі установи мають бути сучасними та забезпеченими усім необхідним. Ми це зробимо», - сказав М.Азаров під час спілкування з медичним персоналом.

«Хворі скаржаться, що інколи їм не вистачає коштів на ліки. Ми вирішимо цю проблему. У нас до неї простий підхід – там, де люди дійсно віддали своє здоров’я, держава повинна, максимально використовуючи всі можливості, компенсувати людям втрату здоров’я. Я вважаю, що такі медичні заклади, які займаються лікуванням, відновленням та збереженням здоров’я, повинні бути забезпечені найсучаснішим обладнанням та забезпечені у повній мірі ліками, які необхідні для лікування хворих, і ми це зробимо», - сказав голова уряду.

М.Азаров заявив, що по мірі зростання економіки соціальні виплати чорнобильців збільшуватимуться.