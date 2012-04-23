Відомому хірургу і вченому Григорію Бондарю - 80 років

Президент України Віктор Янукович привітав з 80-річним ювілеєм генерального директора комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу «Донецький обласний протипухлинний центр», Героя України Григорія Бондаря.

«Ваш трудовий шлях є взірцем працездатності та сумління, які у поєднанні з особистими якостями і високим фаховим рівнем здобули Вам повагу й шану колег та однодумців», - йдеться у вітанні, текст якого розміщено на офіційному сайті Глави держави.

«Ви заслужили визнання як один із корифеїв медичної науки, розробник найновіших методів лікування онкологічних захворювань», - наголосив Президент.

В.Янукович висловив переконання, що мудрість і великий досвід роботи легендарного хірурга і вченого надалі сприятимуть забезпеченню якісно нового рівня медичного обслуговування наших співвітчизників.

Президент побажав ювіляру та його родині міцного здоров`я, благополуччя та невичерпного джерела життєвої енергії.

Довідка УНІАН. Г.Бондар - доктор медичних наук (1972), професор (1974). Заслужений діяч науки УРСР (1983, за розробку нових методів у хірургії та інструментів для їх застосування), президент Асоціації лікарів Донецької області (з 1995), член-кореспондент академік Академії медичних наук України (АМНУ, 1994). академік АМНУ (онкологія, 10.2002). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2009).

За його безпосередньої участі розроблено та впроваджено в лікувальних закладах України та країн СНД нові методи комбінованого, комплексного і хірургічного лікування хворих із злоякісними новоутвореннями основних локалізацій.

Автор та співавтор понад 800 наукових праць.

