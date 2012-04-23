Україні потрібна держпрограма для хворих з лімфомами

Експерти і лікарі закликають уряд прийняти державну програму із забезпечення хворих з лімфомами сучасними препаратами.

Про це вони заявили прес-конференції в УНІАН на тему: «Україна - не Росія. Хворі на рак не одержать ліків?»

Під час заходу наголошувалося, що в Україні на неходжкінські лімфоми і хронічний лімфолейкоз страждають 15 тис. людей. У світі «золотий стандарт» лікування таких хворих - таргетні препарати, які пацієнти одержують за рахунок держави або страхової медицини.

За словами голови громадської організації «Асоціація допомоги інвалідам і пацієнтам з хронічними лімфопроліферативними захворюваннями» Валентини Юрчишиної, в усьому світі лімфоми успішно лікується.

«Сьогодні існує високоефективна таргетна терапія, але, на жаль, дорога і недоступна для наших пацієнтів. У Росії кожний пацієнт з діагнозом «лімфома» одержує таргетну терапію за рахунок держави, завдяки державній програмі «7 нозологій». Також держава забезпечує пацієнтів таким лікуванням і в Білорусі. В Україні держава забезпечує таргетною терапією лише 5% пацієнтів від загальної кількості. Необхідна окрема державна програма», - відзначила В.Юрчишина.

Вона повідомила, що громадська організація направляла листи Президенту і прем`єр-міністру з проханням затвердити і профінансувати Національну гематологічну програму, але відповідей не одержала.

«Ми не хочемо, щоб Україна стала єдиною країною в Європі, де люди помирали б від лімфом. Це просто неприпустимо і не по-людяному. Ми хочемо змінити цю ситуацію і дати шанс людям видужати. Адже йдеться про збереження життя людей. Сподіваємося, що всі разом ми доб`ємося, що програму буде прийнято, і життя людей буде врятоване», - підкреслила В.Юрчишина.

У свою чергу, головний лікар Черкаського обласного онкодиспансеру Віктор Парамонов підкреслив, що раніше пацієнти з лімфопроліферативними захворюваннями мали мало шансів на виживання, такі хвороби вважалися «фатальною частиною гематології».

«Сьогодні все змінилося у світі і в Україні. Можливість повного лікування або можливість тривалого якісного нєінвалідизованого життя з цією хронічною хворобою сьогодні дуже реальна… З погляду клінічної фармакології це питання сьогодні вирішено. Однак залишається питання із забезпечення дорогими ліками. На жаль, сьогодні в країні воно залишається невирішеним. У більшості випадків, якщо навіть за рахунок лікарні, Мінохоронздоров`я, місцевої влади вдається розпочати лікування, далі про продовження курсу лікування, забезпечення таргетними препаратами, як правило, думають самі пацієнти або їх близькі», - відзначив лікар.

На його думку, держава має затвердити відповідну програму і виділяти гроші на закупівлю таргетних препаратів. Як приклад В.Парамонов навів ситуацію з фінансуванням державної програми із забезпечення препаратами хворих на гемофілію. «Такі хворі тепер мають можливість жити нєінвалідизовано, бути реабілітованими. Хворі одержали якісне життя», - сказав В.Парамонов.