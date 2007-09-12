Епідемія холери в Іраку: 10 чоловік загинули, тисячі заразилися

Епідемія холери за останні три тижні забрала життя десяти чоловік на півночі Іраку, близько 7 тисяч заражені, передає РІА «Новости» з посиланням на Reuters.

За словами представника Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) Фадели ЧАЇБ, епідемія охопила три адміністративні округи: Сулейманію, Кіркук та Ербіль.

В Сулейманії з 23 серпня по 6 вересня від вірусу постраждали близько 3 тисяч чоловік, дев`ять з них загинули. У Кіркуці захворіли більше 3,7 тисяч чоловік, один загинув. В Ербілі за останні декілька днів лікарі підтвердили шість випадків зараження небезпечною інфекцією.

Всі водні системи загального користування в районі зараження оброблені хлором, фахівці регулярно беруть проби питної води і перевіряють її на відповідність стандартам, відзначила Ф.ЧАЇБ. При цьому ВООЗ не рекомендує "ніяких спеціальних обмежень в пересуванні і торгівлі" з районами, що торкнулися епідемією.

Що стало причиною спалаху хвороби, точно невідомо. За словами Ф.ЧАЇБ, найімовірніше, епідемію викликала забруднена вода.

Холера викликає зневоднення організму і може вбити навіть абсолютно здорову людину. В той же час, ця хвороба рідко передається від однієї людини до іншої.