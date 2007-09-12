Бактерії можуть ускладнювати розвиток ракових пухлин

Нідерландські учені виявили бактерії, здатні активно існувати і розмножуватися в навколишніх середовищах із пониженим вмістом кисню. За словами фахівців, ці бактерії можуть існувати в умовах ракових пухлин, причому мікроорганізми ускладнюватимуть розвиток злоякісної пухлини, сприяючи таким чином, непоганому терапевтичному рішенню для онкологічних хворих.

Група учених з Університету Маастріхта вже випробувала дію таких бактерій на тканинах, уражених пухлиною, і дійшла висновку, що "бактерійний метод" впливає активніше і менш згубно, ніж традиційні методи, такі як хіміотерапія.

"Для того, щоб новий метод був ефективним необхідно виконати три кроки: визначити межі ділянки, ураженої пухлиною, виділити бактерії і вкорінити їх в уражену ділянку" - пояснює керівник дослідження Ян Теус.

"Більшість твердих тканин організму містять “регіони” з низьким вмістом кисню або відмерлими ділянками. Саме ці середовища і є живильним середовищем для бактерій Clostridium. Якщо трохи модифікувати бактерію на генному рівні, то мікроорганізм, ймовірно, зможе і боротися з пухлинами" - резюмує Теус.

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