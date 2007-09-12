Авакова шокувала ціна сумки медсестри-фельдшера

Вартість медичного інструменту в державних поставках для сільських амбулаторій Харківської області завищена в 3-6 разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ефірі обласного радіо голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, говорячи про ціни на устаткування та інструмент, який поставляється в область державою.

Губернатор повідомив, що напередодні сільські амбулаторії одержали за держпоставками сумки медсестри-фельдшера. За його словами, ціни на інструмент, яким укомплектовані сумки, нічого, крім шоку не викликають.

«Ось емальований лоток. У харківський магазинах він коштує 12 грн., нам його поставили по 30 грн. Пінцет анатомічний - коштує 10 грн., нам його поставили по 29 грн. В три рази. Пінцет хірургічний - у магазині - 12 грн., і це все роздріб, а нам його поставили по 33 грн.», - сказав А.АВАКОВ.

Особливо обурила губернатора вартість «шприца Лайнера», який в магазині коштує 30 грн., а за прейскурантом Мінохоронздоров`я - 195 гривень. Голова облдержадміністрації також підкреслив, що прокуратура повинна негайно звернути увагу на ці факти. «Якщо прокуратура у відповідь на це не відкриє справу і не знайде винних, які наживаються за рахунок держави, ця прокуратура буде такою ж продажною», - заявив А.АВАКОВ.