За останню добу в Україні зареєстровано 97 випадків кору

За останню добу в Україні зареєстровано 97 випадків підозри на кір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, найбільша кількість у західних регіонах: в Івано-Франківській області - 21; у Закарпатській - 18; у Тернопільській - 14; у Львівській - 7; у Волинській – 3. У Рівненській області не зареєстровано жодного випадку.

У Києві за останню добу зареєстровано 4 випадки підозри захворювання на кір.

За оперативними і статистичними даними Держсанепідслужби України, з початку поточного року станом на 23 квітня на адміністративних територіях країни зареєстровано 8076 випадків захворювання на кір.