Львівські школярі добу чекали літак у Варшаві, ночували на підлозі

У Польщі львівські школярі, які після двотижневої навчальної поїздки до Канади поверталися літаком польської авіакомпанії LOT, на добу затрималися в аеропорту і спали на підлозі.

Як повідомляє газета «Сегодня», діти мали повернутися додому ще минулого четверга в обід, а прилетіли тільки в суботу ввечері.

За інформацією видання, 14 учнів 7-10 класів львівської класичної гімназії добу просиділи у варшавському аеропорту через затримку рейсу - дітей не поселили в готель, вони спали прямо на підлозі в залі очікування. Матраців підліткам не дали - тільки маленькі подушки і ковдри.

За словами матері одного зі школярів Світлани Кривун, спочатку на добу затримався рейс Торонто-Варшава нібито через несправність літака польських авіаліній. У Канаді дітей поселили в готель і нагодували. Після прильоту до Варшави їм оголосили, що їхній літак на Львів уже відлетів, і вони полетять додому тільки наступного дня, в суботу.

«Батьки тут божеволіли! Я зверталася в представництво авіакомпанії LOT у Львові і мені пообіцяли, що зроблять для дітей одноразові візи, поселять у готель. Але цього не сталося. Після тривалого 9-годинного перельоту діти ночували в аеропорту, а нагодували їх тільки після того, як керівники групи здійняли галас. Уявляю, якби таке сталося з польськими дітьми у Львові - був би вже міжнародний скандал» - зазначила С.Кривун.

У представництві авіакомпанії LOT у Львові виданню заявили, що знають про інцидент, але пояснити, чому дітям не надали нормальний нічліг, відмовилися. Батьки мають намір писати скаргу у варшавський офіс компанії і, можливо, добиватися компенсації за моральну шкоду.