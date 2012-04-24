Стан здоров’я побитого в Чехії громадянина України покращився

Стан здоров’я побитого в Чехії 15-річного громадянина України покращився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомив речник МЗС України Олександр Дикусаров.

За інформацією консульства України в місті Брно, 15 квітня близько 9 години вечора у місті Бржецлав троє осіб ромської національності жорстоко побили 15-річного українця.

На сьогоднішній день він перебуває у лікарні і його стан, за твердженням лікарів, покращився і за всіма ознаками йдеться про одужання.

За словами О.Дикусарова, кримінальна справа порушена за фактом цього злочину перебуває на особливому контролі чеської поліції. Однак, станом на сьогодні злочинці так і не знайдені, а їх сліди за попередніми даними, ведуть до однієї із ромських громад у Словаччині.

Речник українського МЗС додав, що цей випадок викликав значний резонанс у чеському суспільстві, що призвело 22 квітня до 2-тисячної демонстрації у місті Бржецлав, спрямованої проти осіб ромської національності.