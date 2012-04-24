Фонд Ахметова подарував новий будинок багатодітній сім'ї погорільців

Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" подарував сьогодні новий будинок багатодітній сім`ї Іванових із Горлівки, колишнє житло якої було повністю знищено вогнем.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду Ахметова.

За словами директора "Розвитку України" Анатолія Заболотного, долею сім`ї погорільців, яка виховує семеро дітей, зацікавився особисто засновник фонду – Р.Ахметов. "У найкоротші терміни було вибрано новий будинок із великою присадибною ділянкою, куплено меблі, встановлено огорожу й вхідні ворота", - зазначив А.Заболотний.

У свою чергу матір сімейства - Лілія Іванова - передала слова подяки Р.Ахметову, місцевій владі й жителям Горлівки, які допомогли її сім`ї, дітям. «Ви дали нам шанс почати життя наново. Це чудово, що в нашому світі є такі добрі люди, як ви», - сказала Л.Іванова.

Довідка УНІАН. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Місія Фонду - працювати для людей, усуваючи причини актуальних суспільних проблем; упроваджуючи кращий досвід, накопичений в Україні й за кордоном, створюючи унікальні системні рішення; добиваючись максимального результату кожним своїм проектом і дією.

Напрямки діяльності: сучасна освіта й виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Засновник фонду – Р.Ахметов.